“Sì, è tutto vero. Sono la prima Italiana ad avere la propria statua al museo delle cere”. Con queste parole, Elettra Lamborghini ha annunciato via Instagram che, a partire dalla prossima settimana, Madame Tussauds Amsterdam esporrà la sua statua di cera. Il risultato è impressionante e la stessa Lamborghini ne è rimasta stupita: “No vabbè, io morta”, ha esclamato sui social. La realizzazione della statua della cantante è durata circa sei mesi ed è la stessa Lamborghini a mostrare ai followers, attraverso una serie di stories, il backstage della lavorazione: dopo essere rimasta in posa per diverse ore, si è sottoposta all’analisi dei denti e allo studio delle espressioni facciali. La statua è una riproduzione fedele, che ritrae la Lamborghini in ogni suo particolare, tatuaggi, piercing e anello di fidanzamento compresi. Annemiek Dolfin, Head of Marketing di Madame Tussauds Amsterdam, ha spiegato: “Prima di scegliere Elettra, Il nostro Team ha condotto molte indagini, con analisi social, ricerche Google e domande a campione ai visitatori”.

