Dall’esperienza a Ballando con le stelle, Arisa ha acquisito self confidence e maggiore libertà: con il ballo, la cantante ha imparato a non avere paura del suo corpo e a mostrarlo senza pudori, come testimoniano i numerosi scatti postati su Instagram. Ieri, in occasione della finale di Coppa Italia (terminata con la vittoria dell’Inter sulla Juve, 4-2), Arisa ha cantato prima del match l’inno di Mameli ed è apparsa sexy non mai con un look che ha lasciato il pubblico a casa a bocca aperta.

La cantante ha scelto per l’evento un outfit con abito a giacca doppiopetto total red e tacchi a spillo. Rossetto rosso e capelli effetto bagnato completavano il tutto: neanche a dirlo, subito sui social si sono scatenati i commenti di apprezzamento. Presente, accanto a lei, l’ormai inseparabile compagno Vito Coppola.