L’allerta per il rischio della diffusione della peste suina è altissima nel Lazio. Altri due casi sospetti sono stati registrati a Roma nella stessa zona del caso zero, ovvero il parco dell’Insugherata. Per questo la Regione Lazio ha dato il via libera agli abbattimenti selettivi richiesti anche dal sottosegretario alla salute Andrea Costa come deterrente per “contenere la diffusione del virus”. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha anche firmato l’ordinanza di istituire “una zona rossa nella capitale per contenere la peste suina“. I due nuovi casi sospetti sono stati individuati, su sedici campioni, nella stessa area interessata dalla zona rossa, e dove stamane è partita l’installazione di reti metalliche per contenere la discesa degli ungulati nei quartieri più urbanizzati di Roma nord. I campioni sospetti verranno inviati all’Istituto zooprofilattico di Perugia per la definitiva conferma.

Nell’area di Roma, “sono state trovate 14 carcasse” di cinghiali morti “spero non al di là del Grande raccordo anulare” – perché semplificherebbe le attività – “spero negative” al virus della peste suina ha detto all’Ansa il commissario straordinario per la peste suina, Angelo Ferrari. E in merito all’origine della malattia i dati epidemiologici finora raccolti “depongono a favore di una origine diversa dai casi di Liguria e Piemonte“, con i quali non sembrerebbero legati, “come quella alimentare dovuta ai rifiuti“. Per i casi di Roma sembrerebbe dunque lontana dunque l’ipotesi di un’origine dovuta “al trasporto umano” del virus attraverso il calpestamento di terreno, ovvero che l’uomo sia stato vettore della malattia.

Nella Capitale il piano di contenimento degli ungulati è partito oggi. Le recinzioni verranno anche interrate in parte per non consentire agli animali di violarle e saranno chiusi i varchi da cui spesso intere famiglie di cinghiali ‘scendono’ verso i quartieri nord. Gli ultimi avvistamenti di cinghiali a Roma, dove si contano 20mila esemplari compresi i territori provinciali, sono stati in quartieri adiacenti al centro, ovvero i Parioli e Trieste-Salario. Con l’ipotesi di un’origine dai rifiuti mangiati dagli ungulati il Comune di Roma è pronto ad agire sulla spazzatura ingabbiando letteralmente i cassonetti nelle zona rossa, ovvero i 5000 ettari di area infetta dove è proibito fare pic nic e dare cibo agli animali. All’Ama, l’azienda che si occupa di rifiuti, inoltre è stato dato mandato di mappare la posizione dei cassonetti su cui intervenire anche spostandoli. Nella “zona rossa” per contenere la suina, è prevista una “sorveglianza rafforzata dei cinghiali, il campionamento e analisi di eventuali carcasse e il loro smaltimento in sicurezza”, oltre ad il divieto di dare cibo agli animali, fare picnic, organizzare eventi.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha nominato il sottosegretario Andrea Costa delegato “all’emergenza peste suina”. Per Costa c’è una vera e propria “emergenza” ed è necessario “ridurre la popolazione dei cinghiali per evitare che il virus possa espandersi”. “Questa settimana” ha aggiunto parlando oggi a Radio24, “si procederà ad una posa di recinzioni per contenere il virus. C’è preoccupazione, ciò che rischia di più è il settore suinicolo, dobbiamo fare il possibile affinché il virus sia contenuto e non ci sia trasmissione ai suini altrimenti è un problema per la filiera. Bisogna anche dire con chiarezza che il virus non è trasmissibile da animale a uomo“.