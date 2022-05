“Mi rivolgo alle nostre forze armate e alla milizia del Donbass. State combattendo per la madrepatria, per il suo futuro, affinché nessuno dimentichi le lezioni della Seconda guerra mondiale. Affinché non ci sia posto nel mondo per i boia, i punitori e i nazisti”. È un passaggio del discorso di Vladimir Putin durante la parata del 9 maggio, che in Russia celebra il Giorno della vittoria (sulla Germania nazista). Il presidente russo si è rivolto a chi sta combattendo in Donbass.