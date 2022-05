Massimo Ranieri è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato ricoverato dopo una caduta durante il suo spettacolo di ieri sera al Teatro Diana. Il cantante è scivolato mentre scendeva la scaletta che dal palco porta alla platea, procurandosi una frattura a una costola. Dopo una notte trascorsa in osservazione, sempre sveglio e cosciente e in condizioni tutto sommato buone, nel pomeriggio i medici hanno autorizzato il paziente a lasciare l’ospedale: “Non vedo l’ora di tornare in scena. Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico”, ha detto al Corriere uscendo dal Cardarelli, senza nascondere il dolore alla spalla e alle costole.