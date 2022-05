“Recitare è il mio lavoro, parlare a una convention politica non l’ho mai fatto, vedremo”. Con queste parole Ronn Moss ha annunciato al Corriere della Sera il suo intervento alla prossima convention di Forza Italia. L’attore, celebre per il suo ruolo di Ridge Forrester nell’infinita soap Beautiful, è infatti tra gli ospiti vip dell’evento che si terrà a Napoli il 20 e 21 maggio prossimi. Moss ha sempre dichiarato il suo amore per l’Italia e ora, dopo essersi trasferito con la moglie a vivere in una masseria in Puglia, rivela la sua stima per Silvio Berlusconi, dicendosi pronto anche a scendere in politica per lui.

“Scendere in politica? Sì, ci ho pensato. Se l’ex premier avesse bisogno di me, lo considererei un grande onore”, ha detto Ronn Moss. “Sarò lì per promuovere lo sviluppo e le bellezze della Puglia, dove ormai vivo da tre anni, produco un Primitivo di Manduria”. Quindi ha rivelato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex Cavaliere: “Conoscerò Silvio Berlusconi per la prima volta a questo evento. Non vedo l’ora di incontrarlo di persona. È stato ed è l’italiano più influente degli ultimi trent’anni. Se votassi in Italia sceglierei certamente lui”.