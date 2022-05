Madonna spiazza tutti ancora una volta. La cantante, qualche ora fa, ha scritto un messaggio via Twitter, rivolgendosi direttamente a Papa Francesco. “Ciao @Pontifex Francesco. Sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non bestemmio! Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarci un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stato scomunicata 3 volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti Madonna”. La cantante non ha specificato gli argomenti di cui vuole parlare con Bergoglio, eppure il tweet è diventato virale in poco tempo. Il rapporto tra Madonna e la Chiesa è sempre stato conflittuale, reso irreparabile nel 1989, con l’uscita del video di Like a prayer, uno dei suoi più grandi successi. Nelle immagini, infatti, Louise Ciccone balla tra croci infuocate e statue umane con stigmate. Il Vaticano la bannò come blasfema. L’ultimo scontro, invece, risale al 2016, con la data romana del Confessions Tour, dove, la cantante si faceva issare sulla croce, con critica feroce da parte del cardinale Ersilio Tonini. Al momento nessuna risposta da Papa Francesco.