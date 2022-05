Avevano acquistato i biglietti per un treno diretto Ventimiglia per alcuni stranieri che erano stati sgomberati da un centro di Roma e per questo erano accusati di favoreggiamento della emigrazione clandestina. Oggi per quei fatti risalenti al 2016 il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha assolto tutti. Assolto con la formula perché il fatto non sussiste Andrea Costa, presidente di Baobab Experience onlus che si occupa di fornire assistenza ai migranti che transitano per Roma, e le altre due attiviste della onlus. Il pm aveva chiesto di fare cadere le accuse per tutti.

I fatti finiti all’attenzione della Procura capitolina risalgono all’ottobre 2016 e in particolare al periodo successivo lo sgombero del centro d’accoglienza allestito in via Cupa, a San Lorenzo. Sgomberi che ci sono stati anche successivamente. In quell’occasione i volontari del Baobab offrirono supporto e aiuto a otto sudanesi e un cittadino del Ciad per raggiungere la Francia. Mentre era in corso l’udienzafuori dalla cittadella giudiziaria si è svolto una sit in di sostegno a cui hanno preso parte circa duecento persone.