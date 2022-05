“Intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano”. Queste le parole di Nina Moric in riferimento a quanto accaduto con l’ex marito, Fabrizio Corona, che nella sera del 29 aprile si è presentato a casa sua, in zona Fondazione Prada (violando i domiciliari: è scattata la denuncia per evasione a piede libero), perché convinto che lei gli avesse rubato dei soldi. “Urlava e cercava soldi”, ha detto la ex modella croata al Corriere della Sera. I fatti secondo la ricostruzione di Moric: “Vivo al quarto piano di un residence, dove c’è un portinaio 24 ore su 24. Sono passate le dieci di sera quando sento le urla fuori dalla porta, non so come sia riuscito a salire. A quel punto chiamo i carabinieri, ma li aveva chiamati pure lui. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere. E infatti alle due del mattino se ne sono andati, senza trovare nulla”. La ex moglie e madre di Carlos Corona ammette di essere dispiaciuta umanamente ma, aggiunge: “non accetto di essere calunniata”. Cerca di ridimensionare il tutto il legale dell’ex re dei paparazzi parlando di “dissidio tra marito e moglie, come tanti”.