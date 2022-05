È il 54′ di Spezia – Lazio (finita 3 a 4) quando Povedel fa un autogol e porta il risultato in pareggio, 2-2. Nell’azione pesa molto l’attacante della Lazio Mattia Zaccagni che, durante l’esultanza, svela la gravidanza della famosa fidanzata influencer Chiara Nasti. Lo fa mettendosi la palla a mo’ di pancione e un pollice in bocca. Poco dopo la stessa Nasti commenta uno scatto su Instagram confermando tutto: “Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori…ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy”. E poco dopo, arriva il ‘classico’ post con l’ecografia.

