Fabrizio Corona e Nina Moric smetteranno mai di occupare le pagine di cronaca? Forse no. Almeno, non per il momento. Come racconta il Corriere della Sera, l’ex re dei paparazzi si è presentato a casa della ex moglie e mamma del loro figlio Carlos per accusarla di un presunto furto. Secondo Corona, Moric avrebbe preso dei soldi dal suo appartamento. La modella ha subito chiamato il 112. All’arrivo delle forze dell’ordine nella casa zona Fondazione Prada, sempre secondo il racconto del Corriere, Corona sarebbe stato molto collaborativo e avrebbe dichiarato di valutare l’ipotesi di una denuncia per furto verso la ex moglie. L’ex re dei paparazzi sta scontanto la condanna ai domiciliari. Che cosa significa? Essendo troppo tardi rispetto all’orario in cui gli è concesso uscire di casa, è stato denunciato per evasione a piede libero. I fatti nella sera del 29 aprile.