Ultime ore al cardiopalma per l’organizzazione del Concertone del Primo Maggio. Si attendeva l’esito dell’ultimo tampone molecolare della conduttrice Ambra Angiolini, risultata positiva al Covid qualche giorno fa. Poi è arrivato il responso: negativo. Quindi tutto procederà, secondo i piani, con Ambra, per il quinto anno consecutivo, a condurre sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. A sorpresa arriverà Bugo al fianco della conduttrice per presentare la prima parte dedicata ai giovani. Tra le novità dell’ultima ora al cast si aggiungono: Gazzelle e Riccardo Cocciante che accompagnerà il cast della sua opera musicale “Notre Dame De Paris”. Non ci sarà Clementino “per sopraggiunti impegni televisivi”. Il Concertone verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 anche in Visual, domenica 1 maggio dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.

Gli unici ospiti internazionali saranno i GO-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest 2021. Si avvicenderanno sul palco: Marco Mengoni, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante Di Lista, Luchè, Coez, Venerus, Mace Feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce E Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy con Caffellatte, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame De Paris, Mr.Rain, Bandabardò & Cisco e Vv.

Durante la kermesse ci saranno anche il divulgatore scientifico Barbascura X, Francesca Barra con Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Federica Gasbarro, Valerio Lundini con i Vazzanikki. Nel pomeriggio, sul grande palco di Piazza San Giovanni, si esibiranno anche Giorgieness, Mille e mira, le tre vincitrici di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che ogni anno, tra gli oltre mille iscritti, premia le proposte emergenti.

“Al lavoro per la pace” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza. E per la prima volta anche i tecnici saranno protagonisti: attraverso brevi pillole video verrà svelato il dietro le quinte dell’organizzazione del Concerto del Primo Maggio. Le clip sono visibili e ascoltabili sui canali social di Diadora Utility e del Concerto.