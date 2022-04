Elon Musk da qualche giorno è il nuovo proprietario di Twitter, acquistato per 44 miliardi. Il suo obiettivo dichiarato è quello di “eliminare la censura di qualsiasi tipo”. Nelle ultime ore, Musk è molto attivo sul suo profilo e risponde ai messaggi degli utenti, non senza un certo sarcasmo: “Il prossimo passo è comprare Coca-Cola e reinserire dentro la cocaina“.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Un account posta la vecchia bottiglietta della bevanda e lui: “Questa fa il c**o alla Red Bull!“. Immediate le reazioni dei commentatori, che hanno iniziato a suggerire al miliardario altre cose da acquistare: “Puoi comprare Fox, così da fare un’altra stagione di Firefly?”, “Acquisti la Grecia e fai diventare mio fratello Primo Ministro?“. Musk non si tira indietro e continua l’ondata di thread aggiungendo: “Facciamo diventare Twitter il massimo del divertimento”. C’è anche chi, photoshoppando il suo profilo, ha creato simpatici meme: “Ora comprerò McDonald’s e riparerò tutte le macchine del gelato”. Anche a questo tweet fake Musk risponde, ripostandolo: “Guarda, non posso fare miracoli…”. Poi un tweet in latino: “Per aspera ad astra” (Attraverso le asperità si giunge alle stelle, ndr), scrive. Dopo il calo d’interesse degli scorsi anni, Musk vuole riportare in auge il social appena acquistato. La sua attiva partecipazione delle ultime ore potrebbe essere una precisa azione di marketing per raggiungere l’intento. Ce la farà?

Kicks Red Bull’s ass! — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Let’s make Twitter maximum fun! — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Listen, I can’t do miracles ok pic.twitter.com/z7dvLMUXy8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022