20mila paia di false scarpe Nike stanno per essere donate alla popolazione ucraina e ai profughi in fuga dalla guerra. Si tratta di oltre 24mila scatole, molte delle quali anche di altri famosi brand internazionali, che stavano per finire sulle bancarelle dei mercati rionali di Piemonte e Lombardia, dove sarebbero state vendute come autentiche fruttando un 1 milione e mezzo di euro. Ad intercettarle sono stati i carabinieri che, nel novembre scorso, hanno sequestrato la partita di scarpe contraffatte in un deposito di Leini, in Piemonte: ora, grazie ad un accordo con gli alpini locali e la Prefettura, si è deciso di donare le calzature a chi ne ha davvero bisogno, il popolo ucraino.

Così, invece che essere distrutte come da prassi, queste scarpe ancora nuove saranno d’aiuto a chi in ha perso tutto a causa della guerra. Subito si è messa in moto la macchina della solidarietà: gli stessi alpini di Leni e dell’ottava zona sono a lavoro, assieme ad alcuni volontari, si sono messi all’opera per rimuovere il logo del brand contraffatto così da poter essere poi consegnate ai destinatari senza problemi. Le scarpe in questione, infatti, erano praticamente identiche alle originali, impossibile, per un occhio non esperto, riconoscere che in realtà erano una copia illegale.