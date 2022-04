Era il 2017 quando Elon Musk esprimeva per la prima volta il suo apprezzamento per Twitter. Ieri, 25 aprile, 5 anni dopo, il patron di Tesla ha ufficializzato l’acquisto e, dopo una spesa di 54,20 dollari ad azione (per un’operazione totale da 44 miliardi di dollari), è il nuovo proprietario del social network. La sua promessa è quella di rendere Twitter un posto ancora più libero, dove presto saranno introdotte nuove funzioni e algoritmi. Sul social non sono mancate le reazioni degli utenti, che, con ironia, hanno commentato la news, facendola finire dritto tra i trending topic.

This exchange continues to haunt me pic.twitter.com/W06oSqx0MR — Dave Smith (@redletterdave) April 25, 2022

A #ElonMusk se volevi soffrì invece de Twitter te potevi comprà la Roma — Caporix (Cosorix) (@caporix) April 25, 2022

Fino a quando #ElonMusk non farà un tweet “Vi sblocco un ricordo” non potrà essere considerato legalmente proprietario di Twitter.#ElonMuskBuyTwitter — SiracusAsucariS (@Barbapapoo) April 25, 2022

Se veramente Elon diventerà il nostro nuovo signore e padrone, dovremmo riceverlo nella giusta maniera. Personalmente, proporrei di creare una scultura in suo onore, qualcosa di morigerato come questa roba qua #ElonMusk pic.twitter.com/s5pylqiBCj — Troll prezzolato da Elone Musko ☀️ ???? (@SolMemeticus) April 25, 2022

Non mancano però gli scettici, preoccupati che l’acquisto di Twitter da parte di Musk possa aumentare ancora di più il divario sociale:

Per i billionaire che ormai vogliono controllare tutto, dal cibo che mangiamo alle informazioni che riceviamo, la democrazia è ovviamente un fastidioso impiccio. Mi pareva di aver studiato che #oligarchia è il contrario di #democrazia. #ElonMusk — Anna Paola Sanna (@annapaolasanna) April 26, 2022