Mario Luzzato Fegiz ha rilasciato un’intervista a Mow magazine e di certo non ha avuto peli sulla lingua. Lo storico critico musicale del Corriere della Sera ha commentato il ritorno di Fedez a X Factor come giudice: “Senza dubbio è interessante e mi è anche pericolosamente simpatico. Un personaggio polivalente, e si è visto anche che dalla Tv può tranquillamente passare alla politica, come insegnano Grillo e Zelensky. Sicuramente puntare su di lui è una buona idea, ma non credo potrà risollevare l’audience in picchiata. Ormai la formula è logora” (e come dargli torto?). Non solo, quanto all’ex giudice del talent, Arisa, Fegiz non è stato affatto ‘leggero’: “Rosalba Pippa, il suo vero nome, è uno dei miracoli della televisione. Un personaggio insipido, conciata sul palco nel modo giusto e lanciato sul mercato”. Poco entusiasmo anche per Emma Marrone: “Meglio come giudice. Lei è molto simpatica, mi chiama pure “zio”… È una donna con una bella comunicativa, merita di fare anche l’attrice… Io la vedo come la Goggi, che sa fare tante cose male, ma le sa fare”.