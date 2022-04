Amber Heard mostrerebbe sintomi di un disturbo borderline della personalità. “Le persone con questo disturbo hanno costanti cambi d’umore. Possono, inoltre, reagire in modo violento e aggressivo. Spesso impediranno fisicamente al loro partner di cercare di andarsene”. Lo ha detto una psicologa forense, Shannon Curry, al processo. Secondo Curry, Heard soffriva di disturbo borderline di personalità e disturbo istrionico di personalità. Non soffrirebbe invece, come da lei affermato, di disturbo da stress post traumatico dovuto alla sua relazione con Johnny Depp. Sentita al processo, Curry è stata accusata dagli avvocati di Amber Heard di potenziale pregiudizio, per essere stata assunta da Johnny Depp, accusa respinta dalla consulente.