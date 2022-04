Kane Tanaka, giapponese, 119 anni, è morta. Ed ecco che il primato di persona più anziana del mondo è passato a Suor Andrée, Lucile Randon. Nata l’11 febbraio 1904 nel sud della Francia, i voti presi nel 1944, è stata infermiera durante la seconda guerra mondiale nell’ospedale di Vichy. Si è presa cura per tutta la vita dei più bisognosi. Una “roccia, Suor Andrée: non solo ha sconfitto l’influenza spagnola (1918-1920) ma ha anche annientato il covid, che ha avuto nel 2021. Il primato è stato stabilito dal Guinnes World Record, dopo che lunedì scorso è stata data la notizia della morte di Kane Tanaka. Suor Andrée ama la cioccolata e le caramelle, beve un bicchiere di vino al giorno e, dice, “mi svegliano alle 7 del mattino (si trova in una casa di riposo da 12 anni, ndr), mi danno la colazione, poi mi mettono alla mia scrivania dove mi occupo di piccole cose”.