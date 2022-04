Johnny Depp, tornando a deporre nella causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, l’ha accusata di averlo ripetutamente insultato e a volte “colpito” in modo violento durante il periodo in cui sono stati insieme. Depp ha fatto causa alla Heard per diffamazione dopo che lei nel 2018 lo aveva accusato di violenza domestica in un articolo di opinione sul Washington Post. “Le sue accuse di abusi domestici – ha detto – hanno preso slancio in tutto il mondo. La gente ti guarda diversamente, i produttori non ti chiamano più. La Disney ha cercato di tagliare i legami con me”. Al processo a Fairfax, in Virginia, l’attore ha mostrato una foto della sua faccia contusa e di una registrazione audio, durante una rissa con Heard, che secondo lui mostrano “l’aggressività, la necessità di combattere” da parte della sua ex moglie.