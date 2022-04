A piazza Maidan una fila interminabile di persone alle poste per acquistare il francobollo del soldato che manda un vaffa rivolto al Moskva. La Moskva è l’ammiraglia della flotta russa, affondata pochi giorni fa, che il 24 febbraio dette l’ultimatum per la resa ai 13 marinai ucraini sull’Isola dei Serpenti con le parole: “Questa è una nave militare russa, arrendetevi e deponete le armi, altrimenti apriremo il fuoco”. I militari risposero: “Nave da guerra russa, vai a farti fottere”. Ognuno di questi francobolli da collezione costa circa 5 euro e hanno un grande valore simbolico. “E’ un modo per celebrare un momento di festa, per il fatto che la nave sia affondata”, racconta un cittadino di Kiev, mostrando il francobollo appena acquistato.

Video dell’inviato Ansa Lorenzo Attianese