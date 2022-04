Stefano Puzzer, il portuale triestino diventato leader delle proteste no green pass, è stato licenziato per “giusta causa“. Lo ha comunicato lui stesso in una diretta video su Facebook, affermando di aver ricevuto la lettera di licenziamento venerdì pomeriggio, dopo una serie di lettere di contestazione da parte del proprio datore di lavoro, l’Agenzia per il lavoro portuale di Trieste, che gestisce il lavoro a chiamata nello scalo. L’azienda lo aveva invitato a tornare in servizio in quanto guarito dal Covid e dunque in possesso di green pass, ma lui si è rifiutato: “Sono fiero di essere stato coerente e di non essermi piegato al sistema. Sono fiero di aver detto, il 15 ottobre (giorno dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, ndr), “non andrò a lavorare finché l’ultimo dei miei colleghi non potrà lavorare“. Non giudico chi è rientrato. Vi metto solo al corrente che sono stato licenziato, una decisione dell’azienda contro cui mi batterò”.

“La prima preoccupazione”, aggiunge, “è stata su come comunicarlo alla mia famiglia, nonostante sapessi che è al mio fianco. È una conseguenza a cui sapevo che potevo andare incontro. Non voglio rendermi un martire, sono orgoglioso di quello che ho fatto, che hanno fatto i miei colleghi e i cittadini che sono venuti al porto di Trieste da tutta Italia”. Il licenziamento, sostiene, “è la conseguenza del fatto che noi siamo puri, che crediamo nei nostri diritti e che non ci piegheremo mai a questo sistema marcio. Non mi elevo a leader, fenomeno, capopopolo o altro, ho fatto solo quello che qualsiasi altro portuale avrebbe fatto e che qualsiasi lavoratore dovrebbe fare. Il mio lavoro è più di un lavoro, è un senso di appartenenza, io sono un lavoratore portuale e prima o poi tornerò a fare il portuale. Questa è solo la conseguenza di aver provato a combattere contro il sistema”.