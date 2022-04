Sono decine le bandiere multicolori per la pace e le bandiere No Tav al corteo in partenza da Bussoleno, con arrivo previsto al presidio di San Didero, dove sorge il cantiere del nuovo autoporto di Susa. I manifestanti No tav si preparano ad una nuova giornata di marcia e protesta “contro le devastazioni e contro le guerre”.

Prima della marcia lo storico leader del movimento Alberto Perino: “Mi chiedevano con questa marcia cosa volete dire ai politici? Una cosa sola: andate a casa. Avete fatto veramente schifo e fate veramente schifo perché state solo cercando di arrivare a novembre per garantirvi in ogni caso la pensione e siete disposti ad approvare qualunque cosa”.