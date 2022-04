Il 9 dicembre scorso si è conclusa con la vittoria di Baltimora la quindicesima edizione di “X Factor“. Edizione non di grande appeal e nemmeno di buoni ascolti, con una media di 604.000 telespettatori con il 2,6% di share. Sky ha scelto di puntare ancora sul talent, con le selezioni in arrivo nei mesi più caldi e una rivoluzione alle porte. Fervono i preparativi e circolano le prime indiscrezioni sul cast, il settimanale Chi comunica “l’eliminazione” di Emma Marrone: “Non farà parte dei giudici”.

La cantante ha vestito i panni di giudice per due stagioni, per lei un ruolo simile in passato ad “Amici”, dopo la vittoria nel talent di Maria De Filippi. Emma è reduce dalla partecipazione come attrice alla serie di Sky “A casa tutti bene” e ha partecipato all’edizione 2022 del “Festival di Sanremo” con il brano “Ogni volta è così“. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini “il cast è in evoluzione, punto fermo al momento Manuel Agnelli”.

Sarebbero dunque in corso valutazioni sugli altri due giudici Hell Raton e Mika, quest’ultimo impegnato a maggio con la conduzione dell’Eurovision. Non solo, si starebbe lavorando al ritorno in giuria di Fedez, un colpo mediatico non semplice, che conta nel suo curriculum già cinque partecipazioni nel talent made in Sky. Non sarebbero da escludere novità anche sul fronte conduzione, non sarebbe ancora confermato l’attore Ludovico Tersigni, quest’ultimo ha preso il posto di Alessandro Cattelan sbarcato in Rai e su Netflix.