Il 13 aprile del 2002 moriva Alex Baroni e Giorgia ha voluto ricordarlo con affetto in una story postata su Instagram: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente“. Tra il cantante di Cambiare e Giorgia c’era una vicinanza particolare, nata, all’inizio, da una collaborazione artistica e trasformatasi, poi, in qualcosa di più intimo. Una storia durata quattro anni, terminata poco prima del terribile incidente in moto in cui Alex è rimasto vittima. Era il 19 marzo 2002 e il cantante stava percorrendo in moto la circonvallazione, quando viene travolto da un’automobile che stava compiendo un’inversione dove non avrebbe potuto. Un colpo terribile, che lo fa rimanere per 25 giorni in coma, fino alla sua morte. Giorgia non ha mai nascosto il suo dolore e ha parlato della perdita del cantante in diverse interviste: “Per me è come se fosse successo un attimo fa, è un modo per tenerlo sempre accanto. All’epoca ebbi un crollo totale e assoluto, io sono stata aiutata. Ora me ne rendo conto, allora non lo capì”.