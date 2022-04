A dare la notizia è l'agenzia di stampa Bloomberg, secondo la quale quello di Jersey rappresenta un pesante colpo per le finanze di Abramovich, il cui patrimonio è stimato in circa 12 miliardi di dollari ed è già stato sottoposto a sanzioni dal governo di Londra e dall’Ue, ma non ancora dagli Stati Uniti, fra le ritorsioni occidentali decise in risposta all’invasione russa dell’Ucraina