L’elenco comprende sette persone, tra cui anche il manager di Gazprom Alexei Miller, il banchiere Andrei Kostin, il presidente di Transneft Nikolai Tokarev e il "re dell'alluminio" Oleg Deripaska. Per tutti è stato disposto anche il divieto di spostarsi nel Paese. "Gli oligarchi e i cleptocrati non hanno posto nella nostra economia. Con i loro stretti legami con Putin, si rendono complici della sua aggressione", dichiara in una nota la segretaria agli Esteri Liz Truss