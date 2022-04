Giorgia Soleri è una influencer che conta quasi 600 mila follower, nota al grande pubblico anche perché fidanzata con Damiano dei Maneskin. È stata tra le prime a parlare apertamente sui social di vulvodinia, malattia che da anni la costringe a una convivenza con dolori lancinanti, diagnostica solo due anni fa. Su Instagram ha mostrato i segni dopo essersi operata di endometriosi ed è tornata a parlare della sua malattia, rispondendo alle domande dei numerosi fan.

Sotto consiglio medico ha trovato un rimedio per alleviare i dolori, assume infatti oppioidi: “Possono creare dipendenza, io li prendo sotto strettissimo controllo medico e al momento non ho nessun sintomo di dipendenza. Il dolore nella maggior parte dei casi va via ma non sempre”, ha spiegato l’influencer. Si è soffermata poi sull’intervento di laparoscopia a cui si è sottoposta, in particolare sui tempi di recupero: “Non ci ho messo molto ad alzarmi dal letto, già in ospedale ti fanno alzare il giorno dopo perché camminare serve a eliminare l’aria che viene inserita in fase di intervento (e che per me è stata la parte più dolorosa). A riprendermi totalmente ci ho messo circa un mese ma è molto soggettivo”.

Non solo dolori, l’endometriosi ha avuto altri effetti sul corpo della Soleri, come la comparsa dell’acne: “Quando ho iniziato la pillola continuativa ho sofferto di acne abbastanza leggera ma non so quanto siano collegate. L’ho curata con una dermatologa”. La fidanzata di Damiano ha anche svelato di non voler diventare mamma: “Non ho proprio questo desiderio, a prescindere da qualsiasi cosa”, escludendo legami con la malattia.