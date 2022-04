“Questo è un furgone isotermico che ho donato, tramite la mia fondazione, alla Croce Rossa Italiana. Domani partirà per l’Ucraina. Ovviamente è isotermico perché l’insulina deve stare a temperature basse per poter arrivare a destinazione”. Fedez annuncia così, in alcune Instagram stories, il suo gesto di beneficienza per l’Ucraina. Un gesto importante, pensato: “L’idea – si legge sul sito della Fondazione Fedez – è nata dalla consapevolezza che in questo tipo di emergenze i trasporti sono un fattore determinante per far arrivare tempestivamente gli aiuti sul territorio colpito dalla guerra”. Oggi 9 aprile, il furgone parte per i territori martoriati dalla guerra con 400 scatole di insulina, donate dalla Fondazione Italiana Diabete, che serviranno a coprire il fabbisogno di 1000 persone per un mese.

