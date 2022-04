Il ritorno in tv, sulla Rai, di Alessandro Greco. Il conduttore inizia oggi il suo nuovo percorso con Cook40, alle 12 sulla seconda rete del servizio pubblico. Tra tutorial e gara di cucina, l’appuntamento è di sabato, per 12 puntate. E il conduttore è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “È un programma di cucina in cui in 40 min si può fare un intero menù. Il tutto contornato da allegria, giochi e spensieratezza”, ha spiegato. Grego ha parlato anche del suo matrimonio con l’ex miss Italia Beatrice Bocci: “Abbiamo scelto di vivere nella castità. Ci siamo sposati nel 2008, dopo 2 figli, abbiamo preso questa decisione. Non c’è un perchè, è un cammino”. E Beatrice Bocci, che con Greco è sposata da 25 anni, ha commentato: “Da tre anni abbiamo preso questa decisione, che ci ha portati a viverci più intensamente. Ora peso di più le parole, do valore agli abbracci e alle carezze, più di prima”.