Gianni Morandi e Luca Argentero presto insieme in tv per un progetto? C’è chi lo ipotizza dopo che sui profili social del cantante è apparsa una foto che lo ritrae insieme all’attore e a sua moglie, Cristina Marino. “Che piacevole sorpresa! Oggi sono venuti a trovarmi Luca Argentero e Cristina Marino. Il famoso “Prof. Andrea Fanti”, dopo questa passeggiata, mi ha anche chiesto di portarlo a mangiare i tortellini bolognesi”, scrive Morandi, con l’immancabile hashtag #fotodianna.

Il post ha mobilitato i fan di entrambi che, in poco tempo, lo hanno invaso di commenti entusiastici: “Nella foto abbiamo il dottor Andrea Fanti di RAI 1 e il dottor Pietro Sereni di canale 5″, scrive un utente, ricordando l’interpretazione del cantante nella serie L’Isola di Pietro. C’è anche chi ipotizza con una certa ironia: “Probabilmente il dott. Fanti è andato a fare visita a Gianni dopo l’incidente alla mano“, e ancora: “Morandi perché non ti scritturi per una puntata della prossima stagione di Doc, sarebbe davvero divertente”. Insomma, coppia approvata a gran voce dal popolo di Internet: che davvero bolla qualcosa in pentola?