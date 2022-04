Ha bevuto per sbaglio del Viakal durante la messa ed è finito in ospedale. È quanto successo a don Alessandro Valerioti, 33 anni vice di Châtillon, in Valle d’Aosta, originario di La Salle. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, al termine della messa, durante il rito della purificazione: nel mescolare il vino all’acqua, non si è accorto che nell’ampollina di quest’ultima era rimasto dell’anti calcare, verosimilmente utilizzato per pulirla e non risciacquato. Il vice parroco si è subito sentito male e ha vomitato.

Al persistere del malessere, nel pomeriggio, è andato a fare un controllo dalla guardia medica del paese per poi recarsi all’ospedale Umberto Parini di Aosta, dove è stato trattenuto una notte per le visite del caso e gli approfondimenti: “Mi hanno fatto una gastroscopia che ha evidenziato una piccola ustione alla base dell’intestino – ha raccontato all’Ansa – e quindi mi sono preso qualche giorno di riposo. Ora devo solo fare un mesetto di terapia. Sembra una barzelletta, nessuno ha colpe, sono cose che capitano”. Don Alessandro ora sta meglio e a breve rientrerà a svolgere le sue funzioni.