La presentazione del nuovo libro di Marino Bartoletti, Il ritorno degli Dei, a Sorrento, si è trasformata in uno show. A riferirlo è il sito locale ilnapolita.it, che riferisce come il celebre giornalista sportivo abbia passato in rassegna la sua carriera, raccontando alcuni aneddoti inediti sugli “Dei” del suo libro, ovvero Paolo Rossi e Diego Armando Maradona, immortalati anche sulla copertina.

Tra questi, c’è un episodio che risale ai tempi in cui Bartoletti era il direttore di Pressing, la trasmissione di Mediaset che faceva concorrenza alla Domenica Sportiva: era la stagione 1990-91 e lui decise di invitare Maradona in trasmissione. “All’epoca davamo cinque milioni di lire in sterline d’oro per ogni comparsata – ha raccontato Bartoletti -, ma se Ruud Gullit pretese per mano della moglie l’intero cachet ad un cambio il più favorevole possibile, Diego mi disse che se gli avessi detto un’altra volta di prendere quei soldi mi avrebbe tolto l’amicizia. Anzi no, al posto dei soldi mi chiese una cosa: tutte le audiocassette di Cristina D’Avena che editavamo noi di Mediaset tramite la Jolly: quindi Maradona in trasmissione ci costò 2.700 lire”, ha detto rivelando così dell’inedita passione del Pibe de Oro per Cristina D’Avena.