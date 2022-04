“Sicuramente non mollerò di un centimetro qui dentro questa stanza e so che voi farete altrettanto in campo. Lo avete già fatto l’altra volta e siete stati meravigliosi: so che lo farete di nuovo. E io sono a disposizione di tutti voi, anche individualmente per chi ha bisogno”. Dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna dove è ricoverato per un nuovo ciclo di cure contro la leucemia, Sinisa Mihajlovic ha videochiamato la sua squadra per spronarla in vista della partita di campionato contro il Milan capolista che si terrà lunedì sera alle 20.45 a San Siro. Solo una settimana fa, l’allenatore del Bologna aveva annunciato in conferenza stampa di essere costretto a un nuovo stop per sottoporsi a ulteriori terapie dopo la leucemia e il conseguente trapianto di midollo osseo affrontati nel 2019.

La malattia non lo ha mai fermato e così, eccolo – come si vede in un video pubblicato dallo stesso Bologna su Bfc Tv – parlare con i suoi ragazzi e incoraggiarli: “Nei momenti difficili si vedono gli uomini. Di fronte alle difficoltà c’è una strada distruttiva e una costruttiva: io cerco di pensare positivo, di guardare al lato buono delle cose. Questa stanza è una situazione temporanea, ho fiducia nei dottori e in me stesso, so che vincerò. A voi dico che io non mollerò e che neanche voi dovete mollare, a Casteldebole, al Dall’Ara o in trasferta”, ha detto Mihajlovic ai calciatori del Bologna.

Quindi ha mostrato loro la sua stanza d’ospedale, scherzando sul ricovero e inquadrando anche lo schermo da cui continuerà a seguire non solo le partite ma ogni allenamento via streaming. “A Milano non sarà facile, ho letto che ci saranno oltre 60.000 persone a San Siro. Andiamo là e giochiamo come sappiamo: sono primi, ma ne hanno vinte tante per 1-0. Se giochiamo come sappiamo, il risultato è aperto”, ha concluso l’allenatore spronando i suoi ragazzi a mettercela tutta nella loro prima partita senza di lui in panchina.