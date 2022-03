Rissa sfiorata tra l’inviato de Le Iene Stefano Corti e l’ex gieffino Barù Gaetani. A riportarlo è Libero che cita Chi Magazine. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due si sono incrociati all’interno dello stesso hotel a Roma. Qui Barù si sarebbe infastidito, credendo che la trasmissione di Italia 1 gli stesse architettando uno scherzo. In realtà Le Iene erano lì per dare filo da torcere ad un gieffino sì, ma non a Barù, bensì ad Alex Belli. Per poco, dunque, la situazione non è degenerata. Solo grazie alle spiegazioni dell’inviato, Barù si sarebbe calmato.

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo il vero nome dell’enologo che ha partecipato all’ultima edizione del reality di Canale 5, ha fatto parlare negli ultimi giorni per la (non) relazione con Jessica Selassié. La vincitrice del GFVip6, infatti, non ha mai nascosto un certo interesse verso Barù. Tuttavia le intenzioni dell’uomo non sembrano essere le stesse, anche se Jessica – ospite di Silvia Toffanin a Verissimo – ha garantito: “Ci siamo sentiti (dopo essere usciti dalla Casa di Cinecittà, ndr) ecco cosa mi ha detto“.