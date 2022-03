Oggi 31 marzo Fedez è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dov’è stato ricoverato in questi giorni dopo aver scoperto di aver un raro tumore endocrino al pancreas. Con un post sui social, il cantante 32enne ha ringraziato i medici e tutto lo staff che lo ha seguito prima, durante e dopo l’operazione. “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva da cui affrontare la vita”, ha esordito Fedez a corredo di immagini e filmati in ospedale.

Infine il rapper ha concluso: “Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere“. Questo il primo post di Fedez dopo aver lasciato l’ospedale insieme alla moglie Chiara Ferragni.