Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, ieri 20 marzo, anche Jessica Selassié. La vincitrice del Grande Fratello Vip6 ha raccontato la propria esperienza nella Casa più spiata d’Italia, durata da settembre 2021 fino a metà marzo 2022. 6 lunghi mesi che l’hanno portata alla vittoria ma anche a qualche novità in amore. La novità ha un nome e cognome: Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, detto Barù. L’enologo e la Princess hanno infatti instaurato un rapporto speciale che però non è mai decollato. “Non mi sono innamorata, anche perché non ci conosciamo ancora”, ha esordito lei.

“Io oggi avevo invitato Barù però lui ha preferito lasciarti il tuo spazio perché tu hai vinto. Voleva che te lo godessi da sola”, ha rivelato la padrona di casa. Poi la ragazza ha spiegato: “Barù è stato un supporto dentro la Casa, mi ha aiutato a rinascere e a far emergere tutti i miei lati più nascosti e femminili. Io gli voglio bene e mi piace, tra di noi c’è sicuramente attrazione fisica. Dobbiamo però fare ancora la nostra prima uscita e darci il primo bacio. Ci siamo scambiati bacetti leggeri sotto quella capanna, però secondo me il bacio appassionato arriverà“. In seguito ha aggiunto: “Ieri sera ci siamo sentiti e mi ha detto che mi vuole vedere”.

Come andrà a finire? I fan già sono impazziti e l’hasthag #Jerù è finito in tendenza su Twitter. Tuttavia lo stesso Barù, intervistato da solo sempre a Verissimo, ha ribadito che tra loro c’è solo amicizia. Jessica non gli ha creduto, anzi ha continuato a sostenere che i due provino le stesse cose ma che lui faccia fatica ad esternare il proprio sentimento. Di tutt’altro avviso sembra invece la conduttrice che si è così rivolta alla Princess: “Jessica però posso dirti una cosa? – ha concluso Toffanin -. Sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui, sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più. Non starci male se non sarà, secondo me hai perso la testa per lui”.