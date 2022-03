“La Russia ha mentito ripetutamente sulle sue intenzioni. E quindi possiamo giudicare la Russia dalle sue azioni non dalle parole. Secondo l’intelligence, le truppe russe non si stanno ritirando ma riposizionando”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. Anzi, “Mosca vuole rafforzare la sua offensiva in Donbass e mantenere la sua pressione su Kiev”. “Ci possiamo dunque aspettare altre azioni militari e ancora più sofferenza”, ha concluso.