“Chiudete i vostri porti (rivolgendosi all’Olanda, ndr) alle navi russe, insieme a tutti gli altri paesi dell’Ue. Fermate ogni commercio con questo Paese (la Russia, ndr) che ha dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale. Preparatevi a rinunciare alle risorse energetiche russe il prima possibile, in modo che miliardi e miliardi di euro per loro non vadano alla produzione di armi e a finanziare le uccisioni di massa in Ucraina“. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i Paesi Bassi a boicottare le esportazioni di energia russe, nel suo ultimo discorso al Parlamento nazionale.