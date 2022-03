Erano equipaggiati con armi nucleari i due aerei russi che il 2 marzo scorso hanno violato lo spazio aereo svedese vicino a Gotland. Lo riferisce il canale televisivo svedese TV4, citato dall’Ukrainian Pravda. L’aviazione svedese, che a causa della guerra ha aumentato il livello di attenzione, ha notato in anticipo che i piloti russi si stavano dirigendo a Gotland. La violazione dello spazio aereo svedese è durata circa un minuto. In risposta, l’aviazione del Paese ha fatto alzare in volo due caccia JAS 39 Gripen. Secondo i media svedesi, è stato confermato che gli aerei russi erano dotati di testate nucleari. Le forze armate svedesi hanno affermato che la violazione era intenzionale.