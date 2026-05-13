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Ultimo aggiornamento: 13:35

Sospetto focolaio di gastroenterite in crociera: una vittima. Oltre 1700 persone a bordo in isolamento

di Redazione Esteri
La nave Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio e arrivata a Bordeaux da Brest la sera del 12 maggio. In corso i test per rilevare la presenza di norovirus: 50 le persone che hanno manifestato sintomi
Sospetto focolaio di gastroenterite in crociera: una vittima. Oltre 1700 persone a bordo in isolamento
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Aveva 90 anni ed è morto durante la crociera Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio e arrivata a Bordeaux da Brest la sera del 12 maggio. Il sospetto è che a bordo si sia sviluppato un focolaio di gastroenterite: oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena. L’hanno annunciato le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l’eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell’equipaggio. Prima di arrivare a Bordeaux, la nave ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.

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