Aveva 90 anni ed è morto durante la crociera Ambassador Cruise Line, partita dalle Shetland il 6 maggio e arrivata a Bordeaux da Brest la sera del 12 maggio. Il sospetto è che a bordo si sia sviluppato un focolaio di gastroenterite: oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena. L’hanno annunciato le autorità sanitarie. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l’eventuale presenza di norovirus. A bordo anche 514 membri dell’equipaggio. Prima di arrivare a Bordeaux, la nave ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di Bordeaux, da dove era previsto il ritorno in Spagna.