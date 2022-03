“Svuotare i granai per riempire gli arsenali“. Il paradosso viene citato dal Alfonso Pecoraro Scanio durante un convegno sull’indipendenza energetica dove l’esponente verde ed ex ministro lancia anche una proposta per diffondere le rinnovabili. “Invece di dare bonus o mance in giro, perché non diamo ad un milione di famiglie i soldi per un pannello energetico? Non voglio dire ‘pannello di cittadinanza’ perché poi ci attaccano. E ci attaccano in un Paese in cui qualcuno considera normale dire togliamo i soldi ai poveri per darli ai militari, in un Paese in cui sento dire svuotiamo i granai per riempire gli arsenali”.

Gli replica, a stretto giro, il sindaco di Milano, Beppe Sala: “Ambientalista lo sono eccome, dopodiché dico a Pecoraro che è strumentale associare le spese militari ai poveri: potemmo associare mille altre cose e personalmente non voglio essere figlio di un Paese che non mantiene i patti presi. Quando prendiamo i soldi del Pnrr – dice poi rivolgendosi a Giuseppe Conte seduto in sala – stiamo tutti a dire: ‘Che bello, siamo un Paese credibile’. Poi però quando tocca a noi fare la nostra parte, dobbiamo rispettare tutti gli impegni. E lo dico nel rispetto della posizione di Conte ma io la mia la dico sempre e non mi nascondo dietro un dito. Questa è una polemica strumentale”.