Alec e Hilaria Baldwin aspettano il loro settimo figlio. L’annuncio della coppia è arrivato martedì con un video pubblicato su Instagram dopo quasi un mese di silenzio per i fatti successi sul set di Rust. Nel filmato si vede tutta la famiglia al completo, con i sei bimbi che si abbracciano e giocano tra loro: “Dopo molti alti e bassi negli ultimi anni, abbiamo un eccitante novità e un’enorme sorpresa: un altro Baldwinito arriverà questo autunno“, hanno scritto, aggiungendo un’emoji a cuore giallo. “Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse al completo e siamo stati oltremodo felici di questa sorpresa”. Oltre ai sei figli avuti con Hilaria, Alec Baldwin è anche padre della 25enne Ireland Baldwin, avuta con la sua prima moglie, Kim Basinger.

Il 21 ottobre 2021, Baldwin è stato coinvolto in un incidente sul set del film “Rust“: dalla sua pistola è partito un proiettile che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. L’attore, protagonista nel film western di cui erano in corso le riprese, stava puntando una pistola contro Hutchins durante la preparazione di una scena quando è partito il colpo che ha ucciso Hutchins e ferito il regista Joel Souza. La famiglia di Hutchins ha citato in giudizio Baldwin e gli altri produttori del film. Nel suo post, Hilaria Baldwin non ha menzionato la tragedia ma si è limitata a definire la gravidanza “una benedizione e un dono in tempi così incerti”.