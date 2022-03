Un’offerta di 30 milioni di dollari a Will Smith e Chris Rock (15 milioni a testa) perché combattano su un ring. L’autore della provocazione è Jake Paul, famoso youtuber, attore e pugile. L’offerta fa seguito al noto episodio che si è consumato durante la notte degli Oscar, quando Smith è salito sul palco e ha dato un ceffone a Rock, dopo che quest’ultimo aveva fatto una battuta infelice sulla malattia di sua moglie. La maxi offerta è la risposta a un tweet del comico Sal Vulcano che ha chiesto quale cifra sarebbero stati disposti a pagare gli utenti per vedere un combattimento tra i due.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go

Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2

— Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022