Come da “tradizione”, ieri 29 marzo Bianca Berlinguer ha iniziato la puntata di Cartabianca con Mauro Corona. Lo scrittore e scalatore, parlando di Vladimir Putin, ha ipotizzato che il leader russo sia ricorso alla chirurgia estetica. La conduttrice ha sostanzialmente sorvolato e Corona ne ha approfittato per punzecchiarla: “Lei se l’è mai fatto qualche intervento estetico?“. Allora la padrona di casa: “No, ma perché ho molta paura. Se non avessi paura, me lo farei. Io sono una paurosa”.

Allora Corona incuriosito: “E dove se lo farebbe casomai?”. “Ma che le frega a lei? – ha replicato Berlinguer -. Una piccola tiratina al viso, al collo. Ma cosa mi fa dire!”. “Io me ne farei uno speciale“, ha detto allora lui. Neanche il tempo di terminare la frase che Berlinguer lo ha interrotto: “Lasci stare, so già cosa vuole dire. Lasciamo perdere, lei sempre lì vuole andare a parare”. “Mi farei accorciare le orecchie, che sento troppe cose. Venga a vedere”, ha detto lui. “Ma neanche si vedono le orecchie con i capelli, poi semmai dovrebbe scendere lei a Roma”, ha risposto la conduttrice di Rai 3. “Se vengo a Roma faccio uno streap totale, non solo le orecchie”, ha infine concluso lo scrittore. “Va bene, basta che scenda a Roma”, le ultime parole da parte della conduttrice sull’argomento.