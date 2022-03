Prosegue nel Bresciano l’incendio scoppiato sui monti vicino a Sonico, in Valcamonica. Le fiamme nelle ultime ore si sono propagate anche alla Val Rabbia. Da giorni i vigili del fuoco lottano contro il fuoco, ma ancora – nonostante l’intervento aereo con canadair ed elicotteri – non hanno potuto avere ragione delle fiamme. Nelle immagini la situazione intorno alle 22 di lunedì sera. Si attende l’arrivo della pioggia previsto per mercoledì. Per quanto riguarda il rogo di Sonico, le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i piromani che hanno innescato l’incendio mercoledì scorso a Villincampo, nei pressi del sito archeologico delle incisioni rupestri Coren de le Fate.