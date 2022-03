“Ed è così che si fa”. Non è passato affatto inosservato il commento su Twitter di Jaden, il figlio di Will Smith, all’alterco tra il padre e Chris Rock sul palco della cerimonia degli Oscar dove Will Smith ha colpito con un pugno Rock che aveva fatto una battuta sul taglio di capelli della moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia.

Smith, ritirando poco dopo l’episodio l’Oscar come miglior attore per ‘King Richard – Una famiglia vincente‘, si è scusato in lacrime sul palco con l’Academy per il suo gesto, dicendo che ““. Il giovane, classe 1998, sta seguendo le orme del padre nel mondo del cinema: ve lo ricordate al suo debutto nel film “La ricerca della felicità“?