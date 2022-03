Continuano gli aggiornamenti sullo stato salute di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez. Il rapper milanese, 32 anni, ieri 24 marzo ha pubblicato un post in cui ha spiegato di essere stato operato per un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Stamattina la moglie Chiara Ferragni lo è andato a trovare all’ospedale San Raffaele di Milano dov’è ricoverato e ha pubblicato uno scatto del cantante per rassicurare i fan sulle sue condizioni: “Buongiorno dall’ospedale”, la didascalia. In pigiama, con il pollice alzato come a dire “va tutto bene”. Seduto davanti ad un vassoio con the e biscotti e il volto stanco ma sicuramente più disteso rispetto a qualche giorno fa, quando aveva annunciato via Instagram story di essere malato. Così Fedez si è presentato stamattina sui social. Tanti i messaggi di affetto nei suoi confronti: dai fan e da molti volti noti del mondo dello spettacolo. Toccante, inoltre, il video del primogenito Leone, che ieri si era rivolto alla telecamera dicendo: “Rimettiti presto papà, così giochiamo insieme. Ti amo tantissimo”.