Un post su Instagram con gli occhi luci e la voce rotta dall’emozione: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna è stato diagnosticato in tempo”. Così Fedez ha annunciato che dovrà affrontare un “percorso” di cure. Il rapper ha detto che spiegherà e racconterà in futuro “non in questo momento” perché “ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”. L’artista dice di aver letto storie di persone che hanno parlato e di “aver trovato conforto“. Raccontare, dice Fedez, “potrebbe conferire un senso” per aiutare qualcun altro.

Parlando di “album condiviso” rispetto alla sua presenza sui social il musicista confida che questo “servirà” a lui e a strappargli un sorriso. “Mi sentivo di buttare fuori un po’ di merda, letteralmente. Non sono abbastanza lucido per andare oltre. Ma sono pronto – ha concluso – ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato“. Fedez quindi ha ringraziato la moglie, Chiara Ferragni, e la famiglia sperando di poter dare “aggiornamenti positivi”. Infine Fedez ha aggiunto che la fondazione ha acquistato un automezzo speciale per trasportare medicinali in Ucraina ed è stato donato alla Croce Rossa che lo riceverà nei prossimi giorni.

E a stretto giro è arrivato il post di Chiara Ferragni: “L’amore della mia vita ha bisogno di supporto in questo momento. Ti amiamo tantissimo e andrà tutto bene”. La foto ritrae l’imprenditrice digitale abbracciata a Fedez e al figlio Leone.