“Non tutti i giorni si ha voglia di mettersi in mutande“. Inizia così il post pubblicato su Instagram ieri 24 marzo da Cristina Fogazzi, alias l’Estetista Cinica. La blogger e imprenditrice beauty da 940.000 follower si è mostrata in intimo, con tre scatti che raccontano tanto di lei e della sua filosofia: “Alcuni giorni non si ha nemmeno voglia di vedersi allo specchio, figurarsi di farsi fotografare. Queste foto le ho fatte prima della cena per la mostra di Tiziano ed avevo un trucco pazzesco, le scarpe giuste, l’intimo che mi stava bene. Lo so che non sono perfetta – ha scritto sul social -. Non serve me lo diciate nei commenti cattivi anche perchè non me ne frega nulla di essere perfetta. È talmente una gioia e una vittoria posare in mutande a 47 anni e farlo vedere con fierezza a qualche centinaio di migliaia di persone che per me va benissimo così”. Infine l’estetista – in casa poiché positiva al Covid – ha concluso: Ecco la vostra #intimissimigirl tortellona. E sto. Grazie Intimissimi, per tutto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Fogazzi (@estetistacinica)