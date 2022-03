“Mai sentito un dolore così atroce. Sono immobilizzata e piena di farmaci“. Con queste parole, accompagnate da una foto scattata dal letto d’ospedale, Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo esser caduta ancora una volta da cavallo. Già lo scorso 2 febbraio la donna era finita in pronto soccorso in seguito ad una caduta con il suo Wally, che le era costata un trauma cranico e alcune ferite alla testa, medicate con dei punti di sutura. Questa volta è andata peggio: Lady Facchinetti -come si fa chiamare sui social – è stata ricoverata e sottoposta ad un intervento chirurgico per una frattura alla spalla.

È stato proprio Francesco Facchinetti a raccontare per primo su Instagram l’incidente avvenuto mercoledì 23 marzo nei pressi di Carimate, nel comasco, dove la coppia vive con la famiglia: “Purtroppo Wally oggi è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui. Nella caduta la Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare… vi facciamo sapere il prima possibile”, ha scritto in una story su Instagram pubblicando poi una foto dove si vede il braccio della moglie con la flebo e la scritta “Forza Wilmaccia”. Poi ancora ha spiegato: “La Wilma era con Wally, durante un salto purtroppo Wally è caduto, è volato e anche la Wilma è volata. Cadendo per terra, la Wilma si è fratturata l’omero, praticamente la spalla, una frattura composta della spalla e quindi dev’essere operata. Adesso siamo in ospedale, domani mattina ci sarà l’operazione e dopo un po’ di giorni di degenza in ospedale, dovrebbe tornare a casa”.

Quindi è stata la stessa Wilma Faissol a rivolgersi ai suoi fan, dedicando il suo primo pensiero al suo cavallo: “Wally forse si è fatto malino (mi ricordi di pensare che sembrava uno scarafaggio con le gambe per aria) ma nulla di grave, lo vedremo domani. Lo faccio controllare perché non può essere normale, è la seconda volta in 45 giorni che le sue gambe non reggono e lo mollano“. Lady Facchinetti è ora in convalescenza, come dimostrano i video che lei stessa sta pubblicando nelle sue story, scherzando con il marito. Le facciamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.